Kayısı zayıflatır mı hamileler kayısı yiyebilir mi

KAN SEVİYELERİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Kuru kayısıdaki demir ve bakır içeriği, hemoglobin üretiminde yarar sağlar. Bu nedenle anemi hastalığı olanların beslenmesinde kuru kayısı tüketimine yer vermek doğru olacaktır. Bunu doktorunuza danışarak yapmanız gerekir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Kuru kayısının içerdiği A vitamini, görme yeteneğini geliştirir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan bu vitamin, vücuttan serbest radikallerin uzak durması için bir bariyer görevi görür. Hücre ve dokuların sağlıklı olmasını sağlamaya yardımcıdır. Zeaksantin antioksidanı içeren kuru kayısı, bu sayede göz sağlığını iyileştirir. A vitamini, beta karoten ve E vitamini içeriği ile de yine kuru kayısı yaşa bağlı göz bozukluklarının önlenmesinde veya hafiflemesinde katkı sağlayabilir. Kayısıdaki karotenoidler, retina ve lens üzerindeki oksidatif stresi azaltmada yardımcıdır.

KALP RİTMİNİ DÜZENLER

Sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olan potasyum, kalp atışını düzenlerken kas fonksiyonlarının korunmasına destek olur.

HAMİLELİKTE TÜKETİLEBİLİR

Hamilelik sırasında kanama ve kasılmalar olası problemlerdir. Yine vajinal enfeksiyonlar da sorun yaratır. Kuru kayısı tüketmek, tüm bu risklere karşı faydalı olabilir. Yine emziren anneler de kuru kayısıyı beslenmelerine ekleyebilirler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEMİZLER

Kabızlık sorunlarında pektin ve selüloz içeren kuru kayısının tüketilmesi bilinen bir alışkanlıktır. Pektin kabızlık sırasında vücuttaki su seviyelerinin korunmasına yardımcı olurken, selüloz çözünmeyen lif görevi görür. Hem çözünen hem de çözünmeyen diyet lifi zengini kuru kayısı, sindirim sistemi için bir müshil etkisi yaratabilir. İstenmeyen atıkların temizlenmesine yardımcı olur. Kuru kayısı, sindirim sistemi için alkali bir ortam üretir ve asitlerin yok edilmesini sağlar. Yemekten önce kuru kayısı tüketimi, sindirimi hızlandırabilir ve hazmı kolaylaştırabilir.

KANIN PIHTILAŞMASINI SAĞLAMAYA DESTEK

K vitamini aşırı kanamayı durduran bir vitamindir. Kuru kayısıda bol miktarda bulunan K vitamini, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Günde 1 adet kuru kayısı tüketerek, vücudunuzda K vitamini depolanmasına destek olabilirsiniz.

KASLARI BESLER

Kuru kayısı, potasyum açısından en zengin meyvelerden biridir. Bu da kuru kayısıyı, metabolizmayı güçlendirmede, organ ve dokuların iyileştirilmesinde güçlü kılar. Potasyum, kan gelişimi ve büyümede önemli bir rol oynar. Ayrıca protein sentezi için de faydalıdır.

TANSİYON KONTROLÜ SAĞLAYABİLİR

Muzdan 3 kat fazla potasyum içeren bu meyve, kan basıncını düşürmeye yardımcıdır. Ayrıca vücudu kalp damar hastalıklarından korumaya da destek olur.

CİLT PARLAKLIĞI VERİR

Kuru kayısı yağı, cilt sağlığı için faydalıdır. Cildin pürüzsüz ve parlak görünmesi için yardımcı olan kuru kayısı, cildi canlandırır. Kuru kayısının cilt üzerindeki etkileri bunlarla sınırlı değildir. Kuru kayısı suyu, egzama, uyuz ve güneş yanığından kaynaklanan kaşıntıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir. Cilt problemlerinin tedavisinde destekçidir.

SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATABİLİR

Solunum sorunları için de kuru kayısının yararları olabilir. Kuru kayısı balgam söktürücü bir özellik gösterebilir. Uyarıcı etki yaratan kuru kayısı, bu sayede solunum yollarındaki baskıyı hafifletmeye yardımcı olur. Astım ataklarını dindirmede de etkili olabilir.

FAZLA KURU KAYISI YEMEK ZARARLI MIDIR?

Kuru kayısının faydaları saymakla bitmez. Ancak kuru kayısının aşırı tüketilmesi sorunlara sebep olabilir. Kayısıdaki diyet lifi, vitamin ve mineraller kuruduğunda konsantre olur. Ancak öte yandan kalorisi artar. Bu da kilo kontrolü konusunda sorun yaratabilir. Sağlıklı olsa da içerdiği şeker nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekir. Kan şekerini yükseltmemesi için kontrollü tüketim sağlanmalıdır.

Ayrıca kayısı çekirdeği faydaları da tartışma konusudur. Kanser tedavisi için kullanılabileceği iddia edilen kayısı çekirdeğindeki amigdalin maddesi (B17 vitamini ve laetril olarak da bilinir) olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu maddenin aşırı tüketimi kusma, baş dönmesi, terleme ve baygınlık gibi semptomlara neden olup ciddi sonuçlar yaratabileceğinden fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Kanser tedavisindeki faydası henüz kanıtlanmamış olan kayısı çekirdeğini tüketmeden doktorunuza danışın.

KAYISI ZAYIFLATIR MI?

Kuru kayısı içerdiği diyet lifi sayesinde beslenmenizde yer verebileceğiniz bir besindir. Ancak “kayısı zayıflatır” gibi bir iddia doğruluğu kanıtlanmamış bir iddiadır. Ayrıca kuru kayısı kalorisi, kilo vermeye çalışıyorsanız sorun teşkil edebilir. Bu noktada taze kayısı tüketmeniz daha doğru olacaktır.