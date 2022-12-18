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Kayseri Develi’de icradan satılık arazi

T.C. Develi İcra Dairesi tarafından Kayseri Develi'de 362 m² arazi icradan satılacak.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:30
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Kayseri Develi’de icradan satılık arazi

Kayseri Develi’de icradan satılık arazi
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Develi İlçe, ÖKSÜT Mahalle/Köy, İğdeyeri mevkii Mevkii, 132 Ada, 19 Parsel, Tam hisseli gayrimenkul. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/501 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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