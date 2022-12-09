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Kayseri Develi’de icradan satılık daire

T.C. Develi İcra Dairesi tarafından Kayseri Develi'de daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:04
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Kayseri Develi’de icradan satılık daire

Kayseri Develi’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Develi İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, Navruzluk Mevkii Mevkii, 1139 Ada, 23 Parsel, Birinci Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Tam hisseli gayrimenkul. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/273 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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