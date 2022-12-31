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Kayseri Develi’de icradan satılık tarla

T.C. Develi İcra Dairesi tarafından Kayseri Develi'de 15.549 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:36
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Kayseri Develi’de icradan satılık tarla

Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri İli, Develi İlçesi, Sindelhöyük Mah. Adaca Ve Burun Mevkii 195 Ada, 8 Parsel tam hisseli tarla. Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/315 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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