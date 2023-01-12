Kayseri İncesu SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri İncesu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 20 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşım doldurmam:ş olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimme, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güven kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

6. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olmak şartıyla fen- edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet alanlarının birinden lisans mezunu olmak,

7. ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden 2021

veya 2022 yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

8. Adli Sicil kaydı (Sabıka kaydı) bulunmamak,

9. Görevin özelliğine göre özel şartlarda belirtilen nitelikleri ve İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

10. Her türlü mevsim ve iklim şartlarında görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal ya da engellilik durumu olmamak,

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan tarihinden en az 6 ay öncesinden itibaren Incesu İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

2. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

3. Sosyal projelerde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

4. Yüksek Lisans ve Yabancı dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili staj yapmış olmak alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, iş deneyimi olanlar ile sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almış olmak işe alınmada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

5. Bilgisayar ve Ofis Programlarını iyi derecede kullanıyor olmak tercih sebebidir.