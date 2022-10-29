﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri İl, Kocasinan İlçe, Pervane Mah., 853 Ada, 3614 Parsel, 8.kat 43 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 26 cilt, 2542 sayfa, 853 ada, 3614 parselde 800,00 m2 yüzölçümlü Kargir Apartman olarak kayıtlı taşınmazdaki 12/800 arsa paylı 8. kat 43 bağımsız bölüm nolu mesken olarak kayıtlı taşınmazdır. Bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş Olup bina bodrum + zemin + 12 normal kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşmakta olup binanın bodrum katında bina müşterek hacimleri, dükkan eklentileri, zemin katında bina girişleri 8 adet mağaza, 1. Normal katta dükkan eklentileri ve kapıcı daireleri, 2, Normal kattan 12. Normal kata kadar her bir katta 5 er adet mesken olmak üzere binada toplam 63 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. bina girişleri zemin kattan doğu ve batı yönünden olmak üzere 2 adettir.

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