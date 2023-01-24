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Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa

T.C. Sarız İcra Dairesi tarafından Kayseri Sarız'da 1.167 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:57
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Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa

Kayseri Sarız’da icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Sarız İlçe, ÇATALPINAR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 306 Ada, 9 Parsel, Kayseri ili Sarız ilçesi Çatalpınar Mah. Köyiçi mevkii 306 ada 9 parselde kayıtlı 1167,97 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 1/1 (tam) hissesi satılıktır. Satış konusu taşınmazın bulunduğu yer, Sarız ilçe merkezi olarak kabul edilen alanın kuş uçuşu 3 km kuzeydoğusunda, Çatalpınar Mahallesi sınırları içerisinde ve mahallenin merkezine yakın konumda genellikle konut yerleşim alanı olarak kullanılan alanda kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerleşim alanı, 1-2 katlı ve orta sınıfta inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik düşük seviyededir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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