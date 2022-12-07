2 kişinin yanarak ölmesine sebep olmuştu. ''Özür dilerim'' dedi

Geçtiğimiz 29 Temmuz'da Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz Mevkii’nde meydana gelen kazada, İ.S. yönetimindeki kamyonet yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilden çıkamayan Ö.K ve H.B yanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyonet şoförü İ.S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ÖLENLERİN YAKINLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"
Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan kamyonet sürücüsü İ.S., “Öncelikle ölenlerin yakınlarından özür diliyorum. Maddi zararlarını karşılayabilmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Kazada ölenlerin yakınları da şoförden şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Savcı tarafından açıklanan mütalaada kamyonet sürücüsü İ.S.’nin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
(Kaynak: İHA)
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