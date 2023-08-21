Kayseri'de asayiş denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 264 şahıs ve 303 aracın sorgusu yapıldı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de asayiş denetimi


Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince 14-21 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 264 şahıs; 303 araç sorgusu yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı. ekiplerce 2 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmaktan'; 3 şahsa ise '6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten' işlem yapıldı. Ayrıca dilencilik yapan 18 şahıs da zabıtaya teslim edildi.
Öte yandan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda ise 13 bin 718 şahıs ve 5 bin 529 aracın kaydı soruldu. Ekiplerce; 4 yakalama hacizli oto, 1 çalıntı oto, 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Yine ekiplerce 24 faili meçhul olay aydınlatılırken 23 faili firar şahıs da yakalandı. Çalışmalarda; 25 aranan şahıs yakalanırken 27 bakaya işlemi yapıldı, kayıp olan 2 şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi.
Ekiplerce 23 şahsa 'Kabahatler Kanununa Muhalefetten' işlem yapıldı; 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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