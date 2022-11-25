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Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir evdeki özel bölmede uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:22
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Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca yakalandı

Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Çavdarlı Mahallesi'nde oturan T.A'nın evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu evde arama yaptı.

Aramada, evin çatı kısmında oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 3 şarjör ve 100 fişek, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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