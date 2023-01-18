﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Yahyalı ilçesinde bir araca yakıt alan 2 kişinin ücreti ödemeden kaçtığı ihbarı üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştıran ekipler, düzenledikleri operasyonda söz konusu 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden R.E'nin 5 farklı hırsızlıktan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. (AA)
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