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Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de çalıntı otomobille yakıt alan ve ücretini ödemeden kaçan 1'i firari hükümlü 2 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:20
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Kayseri'de çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı

Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Yahyalı ilçesinde bir araca yakıt alan 2 kişinin ücreti ödemeden kaçtığı ihbarı üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştıran ekipler, düzenledikleri operasyonda söz konusu 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden R.E'nin 5 farklı hırsızlıktan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. (AA)

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