Yalova'dan çaldı 240 kilometre uzaklıkta yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye kamerada

Kaynak: DHA
Yalova'dan çaldı 240 kilometre uzaklıkta yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye kamerada
Yalova’da bir oto kiralama dükkanından 3 milyon TL değerindeki otomobili çalan şüpheli yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Zonguldak’ta polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Merkez Fatih Caddesi’nde bulunan bir oto kiralama dükkanında dün gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşti.

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KİLİDİ DEMİR PARÇASIYLA KIRDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir süre dükkanın etrafında dolaştığı, ardından elindeki demir parçasıyla iş yerinin cam kapısının kilidini kırdığı görülüyor. Kapıyı beden gücüyle aralayan şüpheli, dükkana girerek park halindeki otomobilin anahtarını bulmaya çalıştı.

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DEĞERİ 3 MİLYON TL

Anahtarı bulduktan sonra, 3 milyon TL değerindeki otomobili çalıştırıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, park ettikleri otomobili bulamayınca durumu polise bildirdi.

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Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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PLAKA TANIMA SİSTEMİ İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Gebze ve Düzce üzerinden Zonguldak’a geldiğini ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilen otomobilin Alaplı ilçesinde olduğunu belirledi.

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Şüpheli, otomobil ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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