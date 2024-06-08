Kayseri'de dolu kabusu. Araçların camları kırıldı çatılar uçtu

Kayseri’de kent merkezi ile ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanaktan sonra dolu yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika etkisini gösteren sağanak ve doludan dolayı hayat durma noktasına gelirken, yollarda sel oldu.

ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan bir video, dolu kabusunun boyutunu gözler önüne serdi.

Kent merkezindeki bir sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen söz konusu görüntüde, site bahçesinde park halinde olan iki aracın camlarının yağıştan dolayı kırıldığı görüldü.

ÜNİVERSİTENİN ÇATISI UÇTU

Kayseri’de yaşanan bir başka olayda ise, şiddetli dolu yağışı ve fırtına esnasında bir üniversitesinin çatısının uçtuğu görüntülendi.

Kentteki yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.