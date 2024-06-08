Konut piyasasında yer yerinden oynadı. Bildiğiniz her şeyi unutun

Kurban Bayramı öncesinde Meclis'te Torba Yasa'ya eklenmesi beklenen yeni madde emlak piyasasında dengelerin değişmesine neden olacak. ATEM Başkanı Hakan Akçam Torba Yasa ile birlikte Meclis'ten geçmesi beklenen maddeye ilişkin olacakları açıkladı.

Hakan Akçam'a göre Meclis'ten geçmesi beklenen torba yasa teklifinin içerisinde gayrimenkul sektörünü ilgilendiren çok önemli bir madde bulunuyor. Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Hakan Akçam, şirketler tarafında dengelerin değişeceğini söyledi.

YILA BAKILMAZSIZIN VERGİ ALINACAK

Yeni sisteminde vergi sistemine yeni emlak vergileri ekleniyor. Şimdiye kadar satın alınan emlak ve arsalarda 5 yıl içinde yeniden satış olması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Hakan Akçam bu değişiklikle herhangi bir yıl şartı olmadan tüm satım alım satım kazançları üzerinden yeni gelir vergilerinin alınacağını belirtti.

RAYİÇ BEDEL UYGULAMASI KÖKTEN DEĞİŞİYOR

Gayrimenkul sektöründe en büyük değişikliğin ise rayiç bedelinin belirlenmesinde başlatılacak yeni sistem olacak. Emlakların rayiç bedellerini belediyeler değil devlet belirleyecek. Belediyelerin belirlediği rayiç bedellerinin ise güncel olmadığı, yeni sistem ile birlikte devlet merkezi bir sistem ile rayiç bedelleri belirleyecek ve tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri daha yüksek olacak bu rayiç bedelleri üzerinden ödenecek.

Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi hedefleniyor. Hakan Akçam kurulacak gayrimenkul değer bilgi merkezi ile tapudaki işlemlerin bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacağını söyledi.

EKSPERTİZ RAPORU ŞARTI GETİRİLDİ

Türkiye'den ev satın almak ya da satmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yaptığı tapu işlemlerinde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan edilmesi zorunlu olduğunu hatırlatan Hakan Akçam, torba yasanın Meclis’ten geçmesi ile birlikte bu yasal zorunluluğun tüm satışlarda uygulanmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

DÜŞÜK KİRALARA UYGULANAN VERGİ İSTİSİNASI KALKIYOR

Hakan Akçam kira beyannamesinde de değişiklik olacağını hatırlatarak bir takvim yılı içinde toplam kira bedeli olarak 33 bin lira gelir alanların vergiden muaf tutulmasının kalkacağına dikkat çekti. Bunun da konutunu düşük kiraya verenlerin emlak vergisi ödeyeceği için kiralarını artırmasına neden olması bekleniyor. Hakan Akçam böylece konutu olan herkesin istisnasız beyanname vereceği anlamına geldiğini vurguladı.