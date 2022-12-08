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Kayseri'de eski eşiyle arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Melikgazi ilçesinde eski eşiyle arkadaşını tabanca ile vurarak yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:23
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Kayseri'de eski eşiyle arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanması devam etti

Kayseri'de eski eşiyle arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık C.Ö. ile müşteki eski eşi C.Ü. ve erkek arkadaşı E.S. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık C.Ö. savunmasında, korkutmak amaçlı ateş ettiğini öne sürerek, "Niyetim vurmak değildi. Pişmanım." dedi.

Müşteki C.Ü. ise uzaklaştırma kararı aldırdığı eski kocasının, olay günü karakola gidip "çocuğumu göstermiyorlar" diyerek şikayette bulunduğunu söyledi.

Karakoldan arandığını belirten C.Ü, "Çocuğu görmek için dediğim yere gelmesini istedim. Arkadaşım E.S'nin ablasının evine yakın bir yerdi. E.S. de benimle geldi. Çocuğu verdik. O esnada silahını çıkardı, bana ve E.S'ye ateş etti. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Müşteki E.S. de sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

C.Ö. takip ettiği eski eşi C.Ü. ile erkek arkadaşı E.S'ye Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde tabanca ile ateş ederek yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan C.Ö. yakalanıp tutuklanmıştı. (AA)

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