Kayseri’de imam 6 Şubat depremlerini kadınların açık giyinmesine bağladı. Yuh artık

Kaynak: Sol Haber
Kayseri’de imam 6 Şubat depremlerini kadınların açık giyinmesine bağladı. Yuh artık
Kayseri’de bulunan Ahmet ve Ayşe İnci Camisi'nde görevli imam Hüsrev Çakmak, verdiği vaazda, skandal ifadeler kullandı. Çakmak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini, “ahlaksızlık ve hidayetsizliğe” bağladı.

Kayseri Ahmet ve Ayşe İnci Camisi'nde imam Hüsrev Çakmak, dün saat 21.50 sıralarında verdiği vaazda, 6 Şubat depremlerini ahlaksızlık ve hidayetsizliğe bağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan Hüsrev Çakmak, vaaza, "Kadınlarımız, kızlarımız, soyundukça soyunuyor Allahım. Bizlerin başına gelenler ancak kendi ellerimizle yapıp ettiklerimizden dolayıdır buyuruyorsun. İslam memleketimizi terk ediyor" sözleriyle başladı.

"Geçen sene depremde sallandıkça sana verdiğimiz sözleri unuttuk ya rabbi. Sen bugün tekrar bizlere hatırlattın. Ne olursun ya rabb senin yoluna döndür bizleri.” ifadelerini kaydeden Çakmak, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri azaba uğratma ya rab. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri cezalandırma Allahım. Onlara hidayet ihsan eyle." dedi.

111.jpg

OLAYIN BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda, Konya’da benzer bir olay yaşanmış, Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vaaz veren imam Seyfullah Akyiğit'in sözleri eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hakkında soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

Akyiğit, Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok.” ifadelerini kaydetmiş ve o cenazenin Suriyeli birine ait olduğunu ifade etmişti.

Akyiğit, “Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?” demişti.

tum-turkiyeden-tepki-yagdi-harekete-gecildi-n5kl.webp

İlgili Haberler
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti
'Sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu' diyen imam yalan söylediğini itiraf etti
Son Haberler
Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı Dünya
Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı
Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu Gündem
Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu
Bu ülkede 2 bin 660 parti seçimlere girecek! Muhalefet 28 partiyle ittifak kurdu Dünya
Bu ülkede 2 bin 660 parti seçimlere girecek! Muhalefet 28 partiyle ittifak kurdu
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı Spor
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı
Tarımsal girdi enflasyonunda artış Ekonomi
Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir Ekonomi
Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir