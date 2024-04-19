Kayseri’de imam 6 Şubat depremlerini kadınların açık giyinmesine bağladı. Yuh artık

Kayseri Ahmet ve Ayşe İnci Camisi'nde imam Hüsrev Çakmak, dün saat 21.50 sıralarında verdiği vaazda, 6 Şubat depremlerini ahlaksızlık ve hidayetsizliğe bağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan Hüsrev Çakmak, vaaza, "Kadınlarımız, kızlarımız, soyundukça soyunuyor Allahım. Bizlerin başına gelenler ancak kendi ellerimizle yapıp ettiklerimizden dolayıdır buyuruyorsun. İslam memleketimizi terk ediyor" sözleriyle başladı.

"Geçen sene depremde sallandıkça sana verdiğimiz sözleri unuttuk ya rabbi. Sen bugün tekrar bizlere hatırlattın. Ne olursun ya rabb senin yoluna döndür bizleri.” ifadelerini kaydeden Çakmak, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri azaba uğratma ya rab. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri cezalandırma Allahım. Onlara hidayet ihsan eyle." dedi.

OLAYIN BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda, Konya’da benzer bir olay yaşanmış, Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vaaz veren imam Seyfullah Akyiğit'in sözleri eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hakkında soruşturma başlatıldığını aktarmıştı.

Akyiğit, “Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok.” ifadelerini kaydetmiş ve o cenazenin Suriyeli birine ait olduğunu ifade etmişti.

Akyiğit, “Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?” demişti.