Kayseri’de 2 bin 620 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda; kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üreten zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; 2 bin 620 litre etil alkol ile etil alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda, 180 adet alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



(Kaynak: İHA)