Kayseri’de kaçak silah operasyonu 3 gözaltı

Kayseri’de ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yapan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAYNAK: DHA
Kayseri’de kaçak silah operasyonu 3 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve sahte altın ele geçirildi.

Ruhsatsız tüfek satışı yapan şüpheliler takibe alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yaptıklarını tespit etti.

Adreslerine operasyon düzenlendi

Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uçaksavar fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeklerine ait şarjör, 6 adet sahte çeyrek altın ve 2 adet sahte yarım altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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