Yargıtay, eşini yakarak öldüren kocaya verilen müebbet hapsi onadı

Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde oturan Osman Yalçınkaya, 10 Haziran 2019'da, polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi Alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptıkları aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Osman Yalçınkaya, programda eşinin kaybolduğunu belirtip, görenlerden polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü. Bu arada 28 Temmuz'da metruk binaların olduğu alanda bulunan kemiklerin 9 ay sonra çıkan DNA incelemesinde Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmaların ardından emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Yalçınkaya, sorgusunda, eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine yollanan Yalçınkaya’nın 'canavarca veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, emniyette baskı gördüğünü ve verdiği ifadesini kabul etmediğini söyleyen sanık Osman Yalçınkaya, "Eşim Alzheimer hastasıydı. 20 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattı, daha sonra eve getirdik. İlaçlarını kendi ellerimle içirdim. Bakımını yaptım. Parka gideceğini söyledi. Aşağı indiğim de parkta yoktu. Polisi arayıp, ifade verdik fakat bulamadık. Temmuz ayında yanık bir cesedin eşime ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bana işkence yaptılar. Kendime geldiğimde kabulleneceğimi söylediler ben de ne getirseler imzaladım. Ben de 'Eşimi ölü bulduğumu suç bana kalır diye cesedini yaktığımı' söyledim. Öldürmedim, yakmadım. Cesedini gizlemedim. 3 gün boyunca eve gelmedim. İftar çadırlarını aradım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçınkaya’yı, ‘canavarca veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Sanık Osman Yalçınkaya’nın avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının itirazı üzerine dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin de hukuka uygun bulmasının ardından dosya, temyiz edilerek bu kez Yargıtay'a gönderildi. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, müebbet hapis cezası alan Osman Yalçınkaya ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.