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Kayseri’de Ramazan öncesinde sahte bal baskını: 26 ton ele geçirildi  

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 26 ton sahte bal, piyasa sürülmeden yakalandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:59
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Kayseri’de Ramazan öncesinde sahte bal baskını

Kayseri’de Ramazan öncesinde sahte bal baskını: 26 ton ele geçirildi  
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Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Baskında sahte olduğu değerlendirilen 26 ton bal ele geçirildi. Tenekeler içerisinde bulunan ballar, imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Bugün içerisinde ekiplerimizin almış olduğu bir ihbar neticesinde bulunduğumuz bölgede sahte olduğu daha öncede laboratuvar analiziyle de tespit edilmiş olan balları buradan kaldırıp kurumun bahçesine alacağız. Yarın da bununla ilgili gerekli yasal prosedürleri yerine getirdikten sonra imha edeceğiz. Ekiplerimiz yılın her günü olduğu gibi özellikle ramazan ayında biraz daha sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah bundan sonrasında da bu tür ürünlerin vatandaşlarımızın boğazından geçmemesi içinde elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bakanlığımız bu anlamda tüm Türkiye’de gerekli bütün çalışmaları yapıyor. Tüm illerimizdeki gıda kontrol ekiplerimiz şuanda teyakkuz halinde” şeklinde konuştu. 

Ramazan denetimlerini de gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahin, "Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyoruz. Böyle bir dönemde insanların boğazından aşağı geçecek malzemeler üretenlerle de devletimiz her zaman mücadele ediyor. Bu da arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitler neticesinde de vatandaşlarımızın sofrasına inmeden imha edilecek bir ürün. Ben hem ekiplerimize hem de bize destek veren kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah ramazanda da arkadaşlarımız birlikte tüm Kayseri’de gereken denetimleri en üst seviyede tutacağız. Vatandaşlarımız huzur içerisinde hem ramazanda oruçlarını tutarken diğer taraftan sofralarına girecek ürünlerle ilgili en ufak bir problem yaşamamaları içinde elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kantara girmedi ama teneke hesabıyla baktığımız zaman 26 ton civarında bal var. Bundan sonrası savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek olan bir soruşturma olacaktır. Biz sadece 5956 sayılı kanunun bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde insan tüketimine uygun olmadığını düşündüğümüz ürünlerin imhası için gereken çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)           

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