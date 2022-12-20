﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelinin yakalanması için Develi ile Kocasinan ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı, evde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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