Kayseri’de zehir tacirleri yakalandı

İHA’nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde tacirliği yapılan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen R.R., H.A. ve M.E.A. yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 12 parça halinde uyuşturucu madde, 1 adet uyarıcı hap, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 57 adet 7.65 fişek ve 4 adet kurusıkı fişek bulundu. Ayrıca şahıslara yapılan GBT sorgusu sonucunda H.A.’nın Kayseri 1. Ağır Mahkemesince aranması olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.