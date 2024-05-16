Bahçeli'nin başdanışmanının 'Darbe yapacaklar' denilen isimle samimi fotoğrafı ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü operasyonunu yöneten Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile MHP lideri Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın samimi oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı.

Eyyüp Yıldız’ın Instagram hesabından 3 Şubat 2022 tarihinde paylaşılan fotoğrafa Yıldız tarafından “Kıymetli arkadaşım 40 yıllık mahalle kültüründen gelen hukukumuz bulunan gönüldaşım Emniyet Müdürü Murat ÇELİK beyin ziyaretleri” notunun düşüldüğü görüldü.

AYHAN BORA KAPLAN OPERASYONUNDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Murat Çelik, Ayhan Bora Kaplan’ın yakalandığı operasyonu yürüten emniyet personeli olarak biliniyor. Çelik, geçtiğimiz günlerde Ankara Emniyeti içerisinde yapılan operasyon ile 2 polis memuru ile birlikte görevden uzaklaştırmıştı.

BAHÇELİ “DARBE YAPACAKLAR” DEMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan operasyonundan dolayı emniyet içerisinde yapılan gözaltıların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ilk grup toplantısında konu hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan operasyon sonrasında şu açıklamayı yapmıştı:

“Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanundışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklığı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin göz yumarsak gözümüz çıksın.”

BAŞDANIŞMANI İLE GAYET SAMİMİ FOTOĞRAF

Devlet Bahçeli’nin darbe imasında bulunduğu Murat Çelik ile Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. 3 Şubat tarihinde Murat Çelik, Yıldız’ı makamında ziyaret ediyor. Yıldız’da bu anı sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı: “Kıymetli arkadaşım 40 yıllık mahalle kültüründen gelen hukukumuz bulunan gönüldaşım Emniyet Müdürü Murat ÇELİK beyin ziyaretleri"