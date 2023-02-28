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Kayseri’deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4’lük depremler şehir merkezinde de hissedilirken, vatandaşların panikle sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.   

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 21:45
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Kayseri’deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 4.5 ve 4’lük depremler, ilçede ve şehir merkezinde yoğun şekilde hissedildi. Paniğe yol açan depremde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şehir genelinde hissedilen depremde vatandaşların kendilerini sokağa attığı anlar binaların güvenlik kameralarına yansıdı. 

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Kayseri. İncesu merkezli 4.4. büyüklüğündeki deprem sonrası şu an bulunduğum Elbistan’dan Saraycık ve Karpuzsekisi muhtarlarını arayarak, olumsuz bir durum olmadığını öğrendim. Rabbim hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. (İHA)               

               

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