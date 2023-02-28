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Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için alınan deplasman yasağı kararı, sarı lacivertli camiada bomba etkisi yarattı. Yönetimin Ali Koç'tan ligden çekilme dahil 3 ihtimali değerlendirmesini istediği öğrenildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:06
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Yönetim Ali Koç'tan oylama yapılmasını istedi

Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un ''acil kodlu'' çağrısı üzerine yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı öncesinde Fenerbahçeli bazı yöneticiler Kayserispor maçı için alınan “seyirci yasağına” ciddi tepki verilmesi görüşünde.

Fotospor'un haberine göre Adana Demirspor maçından sonra düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç'un; “ligden çekilmeyi oyladık 11'e 3 çıktı sonuç. Çekilmeyi onaylayan 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak” sözlerini hatırlatan yöneticiler, “bu kez durum farklı” diyorlar.

O yönetim kurulu toplantısında Ali Koç’la beraber ligden çekilmek için “evet” oyu kullanan yöneticilerden birisinin talebiyle Kayserispor maçına çıkılmaması, ya da PAF takımı oyuncularıyla çıkılmasının görüşülmesi istendi. Gelen ilk bilgiler ise bir oylama olursa 15 yöneticiden pek çoğunun bu kez “olumlu” fikir bildireceği.

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