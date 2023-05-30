Kayseri’deki iğrenç olay bakanlığı harekete geçirdi: Düğünde alkol masasında küçük bir kız çocuğu oynatıldı

Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Kayseri'de küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığını ortaya çıkardı.

Paylaşım yapılan videoda; alkol alınan masada kız çocuğunun istismarını çevredekilerinde alkışladığı görüldü.

O görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılıp çocuk istismarına tepki gösterilince ilgili makamlardan konuya ilişkin açıklama geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntüleri çeken Tik Tok kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."