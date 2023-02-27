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Zillet ha! Devletin mi yanındasınız hükümetin mi? Siz kimsiniz, Fenerbahçe ve Beşiktaş kim

Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Rizespor'u yönetenlere bak sen! Zillet ha! Devletin mi yanındasınız hükümetin mi? Siz kimsiniz, Feberbahçe ve Beşiktaş kim? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:56
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Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Rizespor'u yönetenlere bak sen

Zillet ha! Devletin mi yanındasınız hükümetin mi? Siz kimsiniz, Fenerbahçe ve Beşiktaş kim
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İçimiz yanıyor. Yüreğimiz kanıyor.
Depremlerde sadece 10 il enkaz altında kalmadı. Hepimiz kaldık.
Hele de ilk iki gün enkaz altındakiler için hiçbir şey yapılmamasını, aradan kaç gün geçmesine rağmen hala çadırların yeterince gerekli yerlere ulaştırılmamasını, enkazın altında yakınları olanların "Hiç değilse cenazelerimizi alalım" feryatlarına rağmen apar topar enkazların kaldırılmaya çalışılmasını, Kızılay'ın çadır satmasını, oy uğruna imar barışlarının felakette büyük rol oynamasını, açlığı, bilimin dikkate alınmamasını, liyakatsız adamların işbaşında olmasını unutmadık, unutmayacağız.
Biz kimiz?
Biz Fenerbahçe'yiz, Beşiktaş'ız, Galatasaray'ız, Trabzonspor'uz, Kayserispor'uz, Konyaspor'uz, Alanyaspor'uz. Biz tüm takımların taraftarıyız. Çünkü bu ülkenin halkı biziz, biz oluşturuyoruz.
Türk'üz. Cumhuriyetciyiz.
Atatürk ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz.
Elbette ki ihmalkarlığa tepkimiz olacak. İyiyi nasıl alkışlıyorsak kötü yapılan işleri eleştireceğiz elbette.
Protesto hakkımız. Gerekirse kullanacağınız da bu hakkımızı.
Yüreği herkes gibi yanan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar da kullandılar. Başarısız gördükleri hükümeti istifaya çağırdılar.
Vay sen misin bunu yapan?
Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'u yönetenler hemen ortaya atıldılar.
Kayserispor'un resmi Twitter hesabından denildi ki: 
"Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, trübünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." 
Konyaspor, Alanyaspor ve Rizespor'u yönetenler de buna benzer açıklamalar yaptılar hemen.
Demek istiyorlar ki; "Bunlar zillet. Devlet düşmanı!"
Allah Allah! Bak sen?
Devlet nedir, hükümet nedir? Bunun anlamını bilmiyor musunuz?
Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda şehitler veren, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılıkları herkesçe bilinen milyonlarca Fenerbahçeliyi ve milyonlarca Beşiktaşlıyı devlet düşmanı ilan ediyorsunuz ha.
Bu ne cüret?
Kimsiniz siz?
Beşiktaş ve Fenerbahçe düşmanlarla mücadele ederken neredeydiniz?
FETÖ terör örgütü sırasında hangi saftaydınız?
Fenerbahçe FETÖ ile mücadele ederken ne dediniz? Herhangi bir açıklamanız oldu mu?
Atatürk'e dil uzatılırken bu kulüpler karşı çıktı yine. Siz bir şey söylediniz mi?
Bu ülkede hükümet değişirse devlet çökecek mi? Şimdiye kadar iktidarlar değişti devlet çöktü mü?  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa göç ettiğinde Türkiye Cumhuriyeti bitti mi?
Bu kulüpler sizden önce vardı.
Cumhuriyetten önce de yabancılara karşı hem cephede, hem de spor alanlarında mücadele ettiler; büyük vatanseverlikle.
Sizden sonra da olacaklar.
Siz ise tarihin sayfaları arasında kaybolup gideceksiniz. Hatırlanmayacaksınız bile kimdi bu kulübün başkanları, yönetenleri diye.
Haddinizi bilin.

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