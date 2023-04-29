Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim Kurulu'na taşıyor

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'u Onur Bulut konusunda haksız bulmasının ardından Kayserispor, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıma kararı aldı.

Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim Kurulu'na taşıyor

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Kayserispor'u haksız, Onur Bulut'u haklı buldu. Sarı kırmızılılar, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyor.

KAYSERİSPOR LEHİNE KARAR ÇIKMADI
Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda haksızlığa uğradığı gerekçesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran ve 3,5 Milyon Avro bonservis bedeli isteyen Kayserispor'un lehine karar çıkmadı. Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut'un fesihnamesinin haklı olduğu yönünde karar çıkması sarı kırmızılı kulübün Tahkim Kurulu'na başvurmasına sebebiyet verdi.

İTİRAZ EDECEK
Kayserispor Kulübü, haksız bulunduğu Onur bulut transferi için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Eğer itiraz haklı bulunursa Onur Bulut dosyasında Kayserispor bonservis bedeli isteyecek, eğer itiraz yerinde görülmez ise Onur bulut dosyası kapanacak. (İHA)

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