Kayserispor yine kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Kayserispor Tesislerinde karşı karşıya geldi.

Kayserispor sahaya Bilal Bayazıt, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Arif Kocaman, Shukurov, Yaw Ackah, Aylton Boa Morte, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso 11’iyle çıkarken; konuk ekip MKE Ankaragücü ise Bahadırhan, Kitsiu, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim, Cem, Ali Kaan, Saponara, Bajic, Rodruguis ve Bassogog ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip MKE Ankaragücü’nü 2-0 önde tamamlarken karşılaşmayı ise 3-1’lık sonuçla kazandı.

Kayserispor’un golünü 65. dakikada Mehmet Eray Özbek atarken, MKE Ankaragücü’nün gollerini ise 22. dakikada Riccardo Saponara, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 69.dakikada Renaldo Cephas attı.