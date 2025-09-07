Kayyum kurultayı durdurabilir mi? Özgür Özel'den flaş yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevine son verilerek yerine Gürsel Tekin'in 'kayyum' olarak atanması tepki çekmeye karar ediyor.

21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidecek olan CHP'de, bir yandan da 8 Eylül'de başlayacak örgüt temsilcileri meclisi ve 9 Eylül'de partinin rotasını belirleyecek çalıştayın hareketliliği devam ediyor.

'KURULTAY HERKESE AÇIK'

15 Eylül’de görülecek olan 'şaibeli kurultay' davasından "mutlak butlan" çıkması durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara uyacağını ifade ederek genel başkanlığa döneceğini ifade etmişti. CHP lideri Özgür Özel ise mutlak butlan kararı çıksa bile kayyumun kurultayı durdurma yetkisinin olmadığını belirtti. Özel "21 Eylül’deki kurultay herkese açık şu anda aklından kayyum geçen kim varsa zaten gelip aday olup yarışabilir" dedi.

'PARTİYİ FELÇ ETMEYE YÖNELİK BİR MÜHENDİSLİK'

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, İstanbul’daki kayyum kararının "hukuksuz" olduğunun bir kez daha altını çizdi. Özel'in, "İstanbul’da büyük bir mühendislik yapmışlar açıkçası kararın bütününe bakınca, hem kayyum atıyor, partinin içinden partili kimliği olan birisini atıyor, sonra da dönüyor, onu kalıcılaştırabilecek kurultay sürecini durduruyor ve kendine bağlıyor. Bu resmen partiyi felç etmeye yönelik. Tam bir mühendislik var orada." ifadeleri dikkat çekti.

YSK'nın başvuru kabulü ile "bir kördüğümün çözüldüğünü" ifade eden Özel, kararı alınmış kongre süreçlerinin yargı tarafından bile durdurulamayacağını belirtti.

'KAYYUMUN KURULTAYI DURDURMA YETKİSİ YOK'

CHP lideri "15 Eylül’de mutlak butlan (hukuken yok hükmünde olmak) kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu geri dönerse onun 21 Eylül’de bahsettiğiniz olağanüstü kurultayı durdurma yetkisi var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Özel, kayyumun kurultayı durdurma yetkisinin olmadığını ifade ederek, delege kurultayı isterse genel başkanın bile kurultayı durduramayacağını belirtti.

Özel'in yanıtının tamamı şöyle:

"Yok. Benim bile yok. Çünkü olağanüstü kurultay kararını talep edenler delege. Delege kurultayı isterse genel başkan durduramıyor onu. Zaten olağanüstü kongreyi delegenin de isteyebilmesi bu yüzden."

