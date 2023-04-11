Kaza geçiren genç öldüğünü öğrendi 

İHA'nın haberine göre, olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş’ta yaşayan yabancı uyruklu İzzeddin Halluf 2005 yılında dünyaya geldi. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Halluf ailesinin bireyleri ve yakınları, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depreme yakalanarak aile bireylerinden 10 kişiyi kaybetti.

Geçen ay, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası önünde bir otomobilin çarpması sonucu kardeşi ile beraber ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan İzzeddin Halluf ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, resmiyette ölü olduğunu öğrendi.

'Ölü' olduğunun İl Göç İdaresi kayıtlarına da geçtiğini öğrenen genç, geçirdiği kaza sonrası sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

Yaşananları anlatan Halluf, “18 yaşına 4 ay önce girmiştim, imam hatip lise öğrencisiydim. Birkaç gün önce trafik kazası geçirmiştim. Ağır yaralandım ve hastanede tedavim yapıldı güzel bir şekilde. Taburcu olacağım gün sekreter bizimle görüştü ve SGK dosyamızın açık olmadığını söyledi. 18 yaşına yeni girmiş olduğumu söyledi ve ben de 4 ay önce 18 yaşına girdiğimi söyledim" dedi.

Göç idaresine gittiklerini söyleyen Halluf "Orada benim öldüğümü söylediler. Trafik kazası sonrası ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı pansuman olsun ve diğer sağlık işlemlerini yaptıramıyorum. SGK dosyamızın açılmamızı istediler ya da belli bir ödeme ile sağlık hizmetinden faydalanacağımı söylediler. Şu anda sistemde ölü olarak görünüyorum. Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.

İzzeddin Halluf "Ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı ayağımda platin var ve gidip gelmeler gerek olabilir ama zorlanıyorum. Çünkü beni görmek istiyorlar ve yaşayıp yaşamadığımı, ona göre işlem yapmak istiyorlar. Ablam, yeğenim, eniştem, amcam ve kuzenlerim olmak üzere depremde 10 kişiyi kaybettim. 4’ünü ben teslim almıştım defin işlemleri için. Sanırım o sırada bir karışıklık olmuş diye düşünüyorum” dedi.