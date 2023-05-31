Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri uçuruma uçtuktan sonra alev aldı. Araçtaki bir yanarak hayatını kaybederken kazada 5'i ağır toplam 8 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA’dan edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan iki araç, kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan araçlardan biri alev topuna döndü. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ YANARAK ÖLDÜ, 5'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaralanan 5'i ağır 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın alev alev yanma anları cep telefonu kamerasında
Öte yandan feci kazanın ardından yanan aracın alev topuna dönme anları ve olay yerinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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