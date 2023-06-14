Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, öfkelerini araçtan çıkardılar

Antalya’da trafik kazası sonrası tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, öfkelerini araçtan çıkardılar

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 aracın karıştığı kaza sonrası tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler sözlü tartışmanın ardından birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

Tansiyonun yükseldiği o anlarda kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık hıncını çarpan araçtan çıkarttı. Önce otomobilin aynasını kırıp kapısını ve camına tekmeyle zarar veren öfkeli gruptan bir kişi elinde beyzbol sopasıyla aracı adeta hurdaya çevirdi. Aracın camlarını parçalayıp kaputuna defalarca vuran öfkeli genç yine arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Zaman zaman polise de zorluk çıkaran taraflara biber gazıyla müdahale edilirken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, bir aracın camları ve kapılarının sopalarla kırıldığı anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. (İHA)

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