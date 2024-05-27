Kaza yaptı kaçmaya çalışırken yakalandı

Isparta'da dün gece meydana gelen trafik kazasında, 32 T 0157 plakalı ticari taksinin sürücüsü M.P., karşısına kontrolsüz çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak refüjdeki levha ve ağaca çarptı. Olay, Isparta-Burdur karayolu üzerindeki Garand Palace Düğün Salonu kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AB 926 plakalı otomobil, ticari taksinin ani manevra yapmasına neden oldu. Taksinin sürücüsü M.P., çarpışmayı önlemek için direksiyonu kırdı ancak bu manevra sonucunda araç kontrolden çıkarak refüjde bulunan levha ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside ciddi maddi hasar meydana geldi.