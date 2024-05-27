Acatenango Yanardağı'ndan volkanik şimşek anları gerilim filmlerini aratmadı

Guatemala'daki Acatenango Yanardağı, son patlaması sırasında oluşan volkanik şimşeklerle sosyal medyada gündem oldu. Bu nadir doğa olayı, yanardağın püskürttüğü lavlar ve kül bulutları arasında şimşeklerin çakmasıyla meydana geldi ve izleyenleri büyüledi.

Volkanik şimşekler, yanardağların patlaması sırasında atmosfere salınan büyük miktarda elektrik yüklü partiküllerin çarpışması sonucu oluşur. Acatenango Yanardağı'nda kaydedilen bu doğa olayı, hem görsel açıdan büyüleyici hem de bilimsel olarak ilginç bir fenomen olarak dikkat çekti.