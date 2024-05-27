Havuz kenarında şakalaşmak isteyen arkadaşların hazin sonu

Kaynak: Haber Merkezi
Havuz kenarında şakalaşmak isteyen arkadaşların hazin sonu

Havuz kenarında takılan arkadaşlardan biri şaka niyetine diğer arkadaşını kolları arasında kaldırarak arkadan havuza atmak istiyor ama işler planlandığı gibi gitmiyor...

Sosyal medyada viral olan bir video, havuz kenarında şaka yapmak isteyen arkadaşların beklenmedik ve korkunç sonunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde, bir grup arkadaşın havuz kenarında keyifli vakit geçirdiği anlar yer alıyor.

Video, bir arkadaşın diğerini kolları arasında sıkıştırarak havuza atmaya çalıştığı bir anla başlıyor. Ancak planlandığı gibi gitmeyen bu şaka, izleyenleri dehşete düşürüyor. Geriye doğru düşen arkadaşlar, sırayla kafalarını havuz kenarına feci bir şekilde vuruyor. Çevredeki arkadaşları ise bu korkunç görüntü karşısında dehşete kapılıp çığlık atıyor.

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