Kazada hayatını kaybetti, gönüllü müezzinlik yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü gönüllü müezzin Bakır Aktürk (87), hastanede yaşamını yitirdi. Aktürk, gönüllü müezzinlik yaptığı camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
Kazada hayatını kaybetti, gönüllü müezzinlik yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, önceki gün Hacahmet Mahallesi Kızıklı Börezli Caddesi'nde meydana geldi. Ören Camisi'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan Bakır Aktürk, kullandığı 10 RF 995 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 çocuk, 9 torun sahibi Aktürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, kurtarılamadı.

CENAZE NAMAZI MÜEZZİNLİK YAPTIĞI CAMİDE KILINDI

Aktürk'ün cenazesi, gönüllü müezzinlik yaptığı Ören Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ören Camisi imamı Kadir Özdemir, "Bakır amcamız, çok sevdiğimiz bir insandı. 8 yıldır bu camideyim. Hep camimizin gönüllü müezzini oldu. Güler yüzlü ve sevecen bir büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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