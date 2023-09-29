Kaza sonrası şoka giren taksi şoförü ekipleri harekete geçirdi: Ormanlık alanda geniş çaplı arama

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren taksi şoförü ambulansla hastaneye götürülürken araçta yolcu olduğunu söylemesi üzerine ekipler ormanlık alanda arama yaptı.

KAYNAK: DHA
Kaza sonrası şoka giren taksi şoförü ekipleri harekete geçirdi: Ormanlık alanda geniş çaplı arama

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Birol Kansu yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Yusuf Kenan Çakmak yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak ile otobüs şoförü Birol Kansu ve muavini Fırat Ülbeyi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kazaya karışan taksi içerisinde sıkışan Çakmak'ı bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Çakmak, otobüs şoförü Kansu ve muavini Ülbeyi'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

“TAKSİDE BİR YOLCU VAR”

Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak'ın ambulansta "Takside bir yolcu var" diye sayıklaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri bagaj kısmının hurdaya döndüğü takside yeniden detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, taksi içerisinde kimsenin olmadığını ve taksimetrenin çalışmadığını tespit ederken, her ihtimale karşın otoyolun kenarında bulunan alanda el fenerleriyle arama çalışmaları yaptı.

Otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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