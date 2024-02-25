Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi

22 Şubat tarihinde Kayseri'de bulunan Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan kadıntedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.