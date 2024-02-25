Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu oluşan kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22 Şubat tarihinde Kayseri'de bulunan Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan kadıntedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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