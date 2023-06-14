Kazakistan'dan flaş uçak yakıtı kararı

Kazakistan, Rusya’dan demir yoluyla uçak yakıtı ithalatını geçici olarak yasakladı.

Kazakistan'dan flaş uçak yakıtı kararı

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici yasağın ülkede uçak yakıtının fazla miktarda bulunması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, havalimanlarının ihtiyaçları için Almatı’da 25 bin ton, Astana’da ise 6 bin ton uçak yakıtının vagonlarda bekletildiği kaydedilerek, "Bu durum 20-30 derece hava sıcaklığında demir yolu üzerinde patlamaya neden oluşturabilir." ifadesi kullanıldı.

Yasak kararının süresine ilişkin kesin tarih verilmedi.

Rus medyası, daha önce Kazakistan’ın Ulusal Demiryolu Şirketinin (KTJ) 14 Haziran ile 14 Temmuz arasında Rus uçak yakıtının nakliyesini yasakladığını duyurmuştu.

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