Kazak savaşçı Lada Niva tepeden tırnağa yeniledi. Bomba özellikleriyle hayata döndü

Lada Niva’nın yenilenip 5 kapısı, kliması ve yeni kokpitiyle hayata geri dönmesi dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kazak savaşçı Lada Niva tepeden tırnağa yeniledi. Bomba özellikleriyle hayata döndü

Lada Niva; Teknolojilerinin ise gayet tanıdık olması dikkat çekti. Ancak frenleri ve kullanımı iyileştirildiği bildirildi.

Rus otomobil üreticisi Lada, klasik Niva modelinin modernize edilmiş bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Araç, 5 kapılı, klima ve yeni kokpit gibi özelliklere sahip.

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TEKNOLOJİ VE TASARIM

Lada Niva Travel, 1998’de GM ile ortak geliştirilen Chevrolet Niva’nın son makyajlı halidir. Motoru Euro 6d normunu karşılıyor, ancak eski teknolojileri koruyor.

Tasarımı ise Toyota RAV4’ü andırıyor, ancak klasik Niva’nın izlerini taşıyor.

SÜRÜŞ DENEYİMİ

Lada Niva Travel, klasik Niva’ya göre daha sessiz, daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş sunuyor.

Ancak arazi kabiliyeti, frenleri ve kullanımı hala geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor.

Araç, eğlenceli ve nostaljik bir karaktere sahip.

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