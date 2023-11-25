Türkiye pazarına yeni girmişti. Otomotiv devi yüzen elektrikli arabanın videosunu paylaştı

Patronlardünyasının haberine göre, Çinli otomobil devi BYD, lüks araçları odak noktaya aldığı YangWang markası altında “U8” isimli bir SUV modeline sahip. Bu tamamen elektrikli araç,su yüzeyinde de ilerleyebiliyor.

Su üstünde 3 km/s hızda 30 dakika boyunca yol alabilen SUV, yüksek bir yalıtıma sahip. Alt kısmında tek parça batarya paketi yer alan model, acil durumlarda ya da anlık büyük su birikintilerinde sürücüleri kurtaracak özellikte.

Bu altyapıyı “Emergency Floating Mode” adı altında sunan BYD, aracın suya girince süspansiyon yüksekliğini artırdığını, camları kapatarak üst tavanı açtığını ve merkezi kontrol ekranında su derinliği ile araç konumunu gösterdiğini belirtiyor. Tesla’nın Cybertruck modelinin de su üzerinde gidebildiği biliniyor.

TÜRKİYE'YE ATTO'YU GETİRDİ SIRADA SEAL VAR

Toyota ve Lexus’u da bünyesinde bulunduran ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yapan BYD, burada gerçekten güçlü bir oyuncu olmak istiyor. Ürün gamında çok sayıda araç olan BYD, Türkiye’ye ilk olarak 1 milyon 590 bin TL’lik C-SUV sınıfındaki 420 km menzilli elektrikli ATTO 3 ile giriş yaptı.

Türkiye’de 20’nin üzerinde bayi açacak firma, 2024 içinde 570 km karma menzilli SEAL isimli aracını da Türkiye’ye getirecek.

BYD tarafından Türkiye’ye getirilecek üçüncü aracın ise 521 km karma menzilli HAN modeli olacağı aktarılıyor. Araçlarına 8 yıl ya da 200 bin km batarya garantisi vereceğini açıklayan firma, ATTO 3 sonrasında SEAL modeliyle de Euro NCAP’ten beş yıldız almayı başarmasıyla da ses getirmişti.