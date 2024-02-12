İnce bulgurun ve irmiğin kavrulup süt ile buluştuğu kazandibi tarifi Türk mutfağının en çok tercih edilen sütlü tatlılarındandır. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi tarifi için malzemeler neler?

İşte kazandibi tarifi…

KAZANDİBİ TARİFİ

Kazandibi, geleneksel Türk mutfağına ait bir tatlıdır ve özellikle sütlü tatlılar arasında popülerdir. İşte kazandibi tarifi:

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı irmik

- 2 su bardağı toz şeker

- 1 litre süt

- 1 su bardağı su

- 1 paket vanilin veya vanilin şeker

- Yarım limon suyu

- Yarım su bardağı tereyağı veya margarin (üzerine sürmek için)

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

İnce bulgur ve irmiği bir tencereye alın. Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Bulgur ve irmik iyice kavrulana kadar bu işlemi sürdürün. Kavrulan karışıma 1 su bardağı suyu ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir tencerede sütü ısıtın. Kaynamaya başlayınca kavrulmuş karışımı yavaşça sütün içine ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Toz şekeri ekleyip karıştırın. Ardından vanilin veya vanilin şekeri ve limon suyunu ekleyin. Karışımı kısık ateşte, sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım koyu bir kıvama geldiğinde ocaktan alın. Geniş bir tepsi veya kazan dibine, tereyağını sürün. Hazırlanan kazandibi karışımını tepsinin üzerine dökün.

Kazandibi karışımını yayarak düzleştirin. Soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.