KazanForum 2024, mayısta Tataristan'da düzenlenecek

Forumdan tarafından yapılan açıklama kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024" İslam dünyasının ekonomi ve finans alanında önde gelen uluslararası uzmanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

KazanForum, 2023’te 57'si İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 80 ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Aynı yıl, forum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile federal statü kazandı ve böylelikle Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu ile ülkede her yıl düzenlenen uluslararası ekonomi forumları arasında katılımcı sayısı ve önemi açısından en büyük üç forumlarından biri oldu.

İİT ülkeleri ile Rusya Federasyonu bölgeleri arasında ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda bağları güçlendirmeyi hedefleyen forum, aynı zamanda Rusya'da ve dünyada İslami finans sistemi kurumlarının gelişimini teşvik ediyor.

FORUM, ORTAK ULUSLARARASI PROJE VE PROGRAMLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ DE AMAÇLIYOR.

Tataristan Cumhurbaşkanı ve KazanForum Federal Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Rüstem Minnihanov "Rusya ve İİT ülkeleri KazanForum kapsamında ticari ilişkileri geliştirmek, doğrudan yabancı yatırım için fırsatları görüşmek imkanını bulacaktır, aynı zamanda İslami finans sisteminin işleyişiyle ilgili konuları değerlendirmek için uzmanlar ve iş insanları bir araya gelecektir. Forum Rusya'nın İslam ülkeleri ile diyaloga hazır olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır." Değerlendirmesinde bulundu.