İş Bankası’ndan 100. Yıl Bonosu

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde yeşil borçlanma aracı olan 100. Yıl Bonosu'nu halka arz ediyor.

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, talep toplama tarihi 15-19 Nisan olan 100. Yıl Bonosu'nda alt limit 1000 lira olarak belirlendi. Bu halka arz ile birlikte yatırımcılar ilk kez İşCep aracılığıyla da talepte bulunabilecek.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilir ekonominin tesisinde finans sektörünün üstlendiği role ilişkin 'Gerek sosyal sorumluluk çalışmalarımızda gerekse ana faaliyet alanlarımızda 100. yılımızın coşkusunu tüm paydaşlarımızla, tüm ülkemizle paylaşmak en büyük arzumuz. 100. Yıl Bonosu'nu da bu bakımdan çok kıymetli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Bononun vade başlangıç tarihi 22 Nisan, vade bitiş tarihi İş Bankası'nın 100. kuruluş yıldönümü 26 Ağustos olarak belirlendi.

'100. Yıl Bonosu' ile İş Bankası, halka arz yöntemiyle tüm tasarruf sahiplerine yönelik Türkiye'nin ilk yeşil finansman bonosunu sunuyor.

HALKA ARZA KATILAN HER YATIRIMCI ADINA TEMA’YA BAĞIŞ

İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılırken, halka arza katılan her bir yatırımcı adına da TEMA'ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.

İş Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 'Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'nde belirtilen esaslara uygun olarak Aralık 2023'te de nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon lira tutarında, iki yıl vadeli yeşil tahvil ile bankacılık sektöründe yurtiçinde lira cinsinden ilk yeşil borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmişti.