Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözünün anlamı nedir?

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Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözünün anlamı nedir?
Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir konuda kişinin başarısının ve kazancının, kişiye hem dost kazandırıp hem de düşman edindirilebileceğini de anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişi başarılı olduğunda veya kazançlı çıktığında, etrafında dostlar artarken kıskananlar ve düşmanlar da çoğalmaktadır. Dolayısıyla başarı, insanların gerçek niyetlerini ve karakterlerini ortaya çıkarmaktadır.

KAZANIRSAN DOST KAZAN DÜŞMANI ANAN DA DOĞURUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İnsanlarla iyi geçin arkalarından konuşup ortaya çıkmasına hiç gerek yok, kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur."

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