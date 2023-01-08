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Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 

İstanbul Büyükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu belirtilen mezar bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, inşaat çalışmaları da durduruldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 09:45
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Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 

Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
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Dizdariye Mahallesi Bankalar Caddesi’nde, önceki gün saat 16.00 sıralarında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın, yeniden inşaatı için çalışma başlatıldı.

KEMİKLERE DE RASTLANDI

Çalışmalar sırasında tarihi mezara rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Ekipler, inşaat çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışmaları tamamen durdurdu. Proje sahibi ve müteahhit ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polisin konu ile ilgili çalışmaları sürerken, bulunan mezarın uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi. (AA)

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