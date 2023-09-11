Keçisakalı bitkisi nelere iyi gelir?

Ülkemizde keçi sakalı, tekesakalı ve ergeç sakalı gibi adlarla tanımlanmasının nedeni, bitkinin çiçeklerinin bakıldığında keçi sakalını andırmasıdır. Latince de folium pendulus yani asılı ip yumağı manasına gelmekte. Asya ve Avrupa’da ılıman bölgelerde, ülkemizde de Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişmekte. Daha çok nehir kenarlarında, bataklık bölgelerde, mezarlıklarda, çimenlik alanlarda ve nemli meralarda yetişmektedir. Bitkinin kökleri saçaklı ve sürünen bir köktür ve derine indiği için oldukça sağlam bir yapıdadır. Gövdesi, yetiştiği bölgeye bağlı olarak 0,5 – 2 m aralığında olabilmektedir.

Bitkinin alttaki yaprakları büyüktür ve yukarıya doğru küçülmektedir. Ana yaprağı kanat şeklindedir ve yaprakçıkları da sağlı sollu dizilidirler. En son kısmında da tek bir adet yaprak yer almaktadır. Yaprak kenarları dişli olup, üst kısmı koyu yeşil, alt kısmı grimsi ve tüylü, 4-10 cm uzunlukta ve 2,5 cm enindedir. En uç kısımda yer alan yaprak diğer yapraklardan farklı olarak üç loplu bir yapıdadır. Yaprakların dip kısımlarında küçük yaprakçıklar yer almaktadır. Taç yaprakları ter yumurta biçiminde, sarımsı beyaz renktedir. Ortada yer alan döllenme tozlukları beyaz saplı sarımtırak ya da esmer topuzcukludur. Bitkinin üzerinde yaklaşık 100-500 kadar çiçek olabilmektedir.

KEÇİ SAKALI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR

Keçi sakalı bitkisinin çiçekleri en çok üşütme hastalıklarına yani soğuk algınlıklarına karşı kullanılmaktadır. Artirit yani eklem iltihaplanması, eklem bozukluğu olan artroz, bel ağrısı, gut, kas romatizması ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde, mesane ve böbrek rahatsızlıklarında, diş ve baş ağrılarında da kullanılabilir. Keçi sakalı otunu da yukarıdaki rahatsızlıklarda kullanmak mümkündür, ancak keçi sakalı çiçeği kadar etkisi yoktur.

Ateş düşürücüterletici, iltihap önleyici, ağrı dindirici, safra söktürücü, idrar artırıcı ve antiseptik özellikleri vardır.

Romatizmalı hastalar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, içeriğinde keçi sakalı otu bulunan Rheummeda adlı damlanın romatizmaya iyi geldiği belirlenmiştir.