Kekiğin bilinmeyen faydası ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kekiği beyin sağlığına olan faydalarıyla da biliniyor.

BEYNE FAYDALARI

Kekikte bulunan karvakrol adlı bileşik, beyindeki sinir hücrelerini korur ve hafızayı güçlendirir.

Ayrıca, kekikte bulunan rosmarinik asit adlı bileşik de beyindeki iltihaplanmayı azaltır ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltır.

STRESLE MÜCADELE EDİYOR

Kekik ayrıca stresle başa çıkmaya yardımcı olur.

Stres, beyindeki kortizol seviyelerinin artmasına neden olur ve bu da hafızayı olumsuz etkiler.

Kekikte bulunan karvakrol adlı bileşik, kortizol seviyelerini düşürerek stresle başa çıkmaya yardımcı olur.

Kekik, aynı zamanda depresyonla da mücadelede etkilidir.

Kekikte bulunan bileşikler, beyindeki serotonin seviyelerini arttırarak depresyon semptomlarını azaltır.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

“Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz.

Günde 1-2 defa tüketebileceğiniz kekik çayını hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur.

Kekik satın alırken, yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

-Antioksidan deposu

-Virüslere karşı kalkan olur

-Sinirleri yatıştırabilir

-Öksürüğü dindirmede yardımcı

-Mideyi korur

-Adet ağrılarını giderebilir

HAMİLELER KEKİK ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar da kekik çayı içmesi risk doğurabilir.

Hamilelikte kekik çayı tüketilmesi erken doğum riski taşıdığı için önerilmez.

Hamilelikte tüm bitki çayları içilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

KEKİK ÇAYI ZARARLARI

Kekik çayı çoğu kişi için güvenlidir ama bazı kişiler için tehlikeli olabilir. Piyasada satılan kekik suları ve yağları tüketimi sonucu ölümcül sonuçlara kadar gidebilen sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir.

Güvenilir yerlerden satın alınmalıdır. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki çayların tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.