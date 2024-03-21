Kedilerle kedi gibi anlaşan adam kedileri bile şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Kedilerle kedi gibi anlaşan adam kedileri bile şaşırttı
Kavgaya tutuşacak olan iki kediyi ayırmak için kedi gibi ses çıkaran vatandaş izleyenleri güldürdü. Kedileri de kavga başlamadan ayırmış oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve kısa sürede viral olan bir video, kediler arasında başlayacak olan kavgayı önlemek için ilginç bir yöntem kullanan bir vatandaşı konu edindi. Videoda, sokakta karşılaştığı iki kedinin kavga etmek üzere olduğunu fark eden vatandaş, hemen kedigillerin tipik seslerini taklit ederek kedi gibi miyavlamaya başladı.

Bu ilginç taktik, kedileri şaşırtarak kavga etmekten vazgeçirmeyi başardı ve kediler birbirinden uzaklaştı. Vatandaşın bu esprili müdahalesi, hem kedilerin birbirine zarar vermesini engelledi hem de izleyenlerin gülümsemesine sebep oldu.

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